Общественную территорию на улице Киселёва благоустроят в Пскове

21:55, 16 июля 2025, ПАИ

Общественную территорию на улице Киселёва, 15 благоустроят в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Планируется обновить дорожное покрытие и пешеходные зоны, а также благоустроить зелёную зону и установить скамейки для отдыха. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Наша главная задача – создать уголок, где жители дома смогут с удовольствием проводить свободное время!» – сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, тротуар ремонтируют в сквере Пограничников в Пскове.