Тротуар ремонтируют в сквере Пограничников в Пскове

12:10, 16 июля 2025, ПАИ

Покрытие у памятника в сквере Пограничников ремонтируют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Подрядчик уже приступил к демонтажу устаревшего покрытия и вскоре уложит новую плитку. В ближайшие недели сквер встретит псковичей и гостей города в обновлённом виде», – отметил Борис Елкин.

Напомним, что сквер, расположенный между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, заложили в начале 1970-х годов, когда началась застройка этого района города. В конце 2020 года завершили масштабные работы по его обновлению. В частности, благоустроили территорию возле памятника «Стражам границы». Там сделали и заасфальтировали дорожки, установили бордюрный камень, скамейки и урны.