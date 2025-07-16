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Общество

Тротуар ремонтируют в сквере Пограничников в Пскове

Покрытие у памятника в сквере Пограничников ремонтируют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Подрядчик уже приступил к демонтажу устаревшего покрытия и вскоре уложит новую плитку. В ближайшие недели сквер встретит псковичей и гостей города в обновлённом виде», – отметил Борис Елкин.

Напомним, что сквер, расположенный между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, заложили в начале 1970-х годов, когда началась застройка этого района города. В конце 2020 года завершили масштабные работы по его обновлению. В частности, благоустроили территорию возле памятника «Стражам границы». Там сделали и заасфальтировали дорожки, установили бордюрный камень, скамейки и урны.

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