Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове в августе

22:11, 16 июля 2025, ПАИ

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория, пройдёт 23 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Местом проведения исторического праздника традиционно станет территория у музейного комплекса «Покровский угол».

Гости смогут посетить мастер-классы, увидеть показательные манёвры реконструкторов и другое. В течение всего праздника на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь, где можно будет узнать и увидеть, каким был быт предков в XVI веке.

Для юных гостей праздника будет подготовлена насыщенная программа, подчеркнули организаторы. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, увидеть музейную мастерскую, сыграть в средневековые игры со стрельцами, написать письмо пером, а также принять участие в эпических поединках на спортивных мечах.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

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