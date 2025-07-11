Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля

18:11, 11 июля 2025, ПАИ

20 июля жители и гости деревни Холматка Островского района смогут стать свидетелями грандиозного события – масштабного военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», организованного в рамках проекта «На нашей улице Победа». Об этом сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Это уникальная возможность перенестись во времена Великой Отечественной войны и ощутить атмосферу тех героических лет: воссоздание ожесточённых сражений периода 1941–1945 годов, включая оборону и прорыв знаменитой линии «Пантера» и партизанское сопротивление. В боях примут участие более 300 реконструкторов, десятки единиц исторической боевой и игровой техники, зрители увидят настоящие образцы военной техники тех лет, а эффектные сцены сражений будут дополнены профессионально подготовленными взрывами и огненными вспышками. Помимо военных реконструкций, посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Кроме зрелищных мероприятий, гости смогут стать участниками культурной программы – увидеть выступление эстрадно-джазового оркестра Псковской области и других музыкальных коллективов Псковской области с программой «Когда мы были на войне».

Организаторы приглашают всех желающих окунуться в атмосферу исторического события и почувствовать дух Победы вместе с фестивалем «Островский рубеж». Мероприятие пройдёт в дервне Холматка Островского района. Начало в 11:00.

Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Организаторами выступает правительство Псковской области, ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник», ПРОМО «Равные возможности», ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».