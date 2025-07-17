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Общество

Студенткам-мамам в России увеличат пособия по беременности и родам

Совет Федерации принял закон об увеличении пособий по беременности и родам для студенток-очниц, сообщила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

По словам Натальи Мельниковой, работа над законом велась активно.

«Для нас было принципиально важно, чтобы он начал действовать уже с 1 сентября этого года. Теперь студентки будут получать пособие в размере 100 % прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе (в среднем около 90 тысяч рублей), независимо от стипендии. Выплачивать пособие будет Социальный фонд России. Этот закон – реальная поддержка будущих мам и важный шаг к стимулированию рождаемости!» – отметила сенатор.

Напомним, закон устанавливает повышение данных выплат до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, в котором проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.

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