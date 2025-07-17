Участники СВО обязательно будут участвовать в выборах в облсобрание в 2026 году – Александр Котов

11:49, 17 июля 2025, ПАИ

Будут ли военнослужащие специальной военной операции участвовать в выборах в Псковское облсобрание в 2026 году, рассказал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Участники спецоперации будут в качестве кандидатов участвовать на выборах в облсобрание, это несомненно, это будет обязательно. Мы сами в этом заинтересованы. Будем стремиться и из числа тех, кто участвует в программе «Герои земли Псковской», и, может быть, приглашать других участников СВО, ветеранов, чтобы они участвовали в избирательной кампании. Это не значит, что Собрание должно поголовно состоять из участников спецоперации, но если несколько человек будут депутатами областного Собрания – это будет на пользу всем», – подчеркнул он.

При этом избрание военнослужащих в состав облсобрания не является какой-либо квотой. «Они должны пройти по результатам избирательной кампании. Надо идти к избирателям и добиваться, чтобы за тебя проголосовали. Никто ничего гарантировать никому не может, это не автоматическое зачисление. Надо пройти избирательную кампанию. Это тоже определённый опыт – чтобы люди за тебя проголосовали, они должны тебе поверить. А поверят они тогда, когда услышат и увидят, кто ты такой», – заключил Александр Котов.