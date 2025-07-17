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Общество

МЧС показало фото уплывающего после ливня моста в Гдовском районе

Фотографию моста в Гдовском районе, уплывающего после прошедших ливней, опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Напомним, 15-метровый автомобильный мост через реку Вейнку на грунтовой дороге местного значения Вейно – Лядинки разрушился 16 июля.

К месту разрушения автомобильного моста выдвинулась оперативная группа совместно со специалистами применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Псковской области и спасателями поисково-спасательного отряда Гдова. Сотрудники ведомства совместно со спасателями оказывают помощь жителям деревни.

Ситуацию также прокомментировал глава Гдовского района Иван Мешков. Он сообщил, что провёл оперативное совещание со всеми службами, постоянно находится на связи с гражданами. По заявкам для них организуют подвоз продуктов питания и воды.

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