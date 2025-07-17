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Интеллектуальная игра «Молодо-зелено» пройдёт в Пскове в честь Дня города

Интеллектуальная игра «Молодо-зелено» пройдёт в рамках празднования Дня города в Псковском молодёжном центре 22 июля в 18:30, рассказала начальник отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

Изображение: Псковский городской молодёжный центр

Традиционное летнее мероприятие собирает молодых людей от 14 до 35 лет – студентов, работающую молодёжь, семьи. Участникам нужно собрать команду по три–пять человек и зарегистрироваться в группе молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте». Для тех, кто придёт один, организаторы предложат присоединиться к уже существующим командам.

«Молодо-зелено» – это командная игра с несколькими турами по семь–десять вопросов в каждом, среди которых есть и вопросы о Пскове. Участникам дают минуту на ответ, а за правильные ответы начисляются баллы. По итогам суммирования баллов будут названы три победителя, которые получат грамоты и памятные сертификаты от партнёров и спонсоров игры.

Игра пройдёт на территории молодёжного центра: при хорошей погоде – на открытой площадке, а в случае дождя – в помещении.

Ранее ПАИ публиковало программу празднования Дня города в Пскове. Ознакомиться с ней можно здесь.

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