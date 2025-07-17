Останки семи красноармейцев перезахоронили в Плюсском округе
Останки красноармейцев перезахоронили в братской могиле деревни Заполье Плюсского округа, пишет газета «Плюсский край».
Семь бойцов захоронили со всеми воинскими почестями. Их останки были обнаружены в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Городони.
На плите братской могилы вскоре появится ещё одна фамилия, хотя перезахоронены останки семи воинов, установить личности остальных шести пока не удалось.
Ранее сообщалось, что церемония перезахоронения останков красноармейцев также прошла в Пустошкинском округе.
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