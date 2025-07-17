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Общество

Памятные плиты с именами героев Великой Отечественной войны открыли в Гдове

Торжественная церемония открытия памятных плит с именами 65 героев Великой Отечественной войны, погибших на Гдовской земле в 1941 году, прошла на братском захоронении в Гдове. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Торжественная церемония в Гдове. Фото: газета «Гдовская заря»

В течение восьми лет руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга работал с архивными документами. Сейчас стало доподлинно известно, что это бойцы двух батальонов железнодорожных войск НКВД. Летом 1941 года они занимались охраной железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что островичи почтили память погибшего палубного лётчика Тимура Апакидзе.

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