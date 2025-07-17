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Островичи почтили память погибшего палубного лётчика Тимура Апакидзе

Островичи почтили память погибшего палубного лётчика, Героя России, генерал-майора Тимура Апакидзе, сообщает газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

У памятного знака, установленного у деревни Черепягино в Островском районе, на месте гибели лётчика собрались представители районной администрации, муниципального образования, общественности, молодёжных патриотических организаций, военнослужащие воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы лётчика, ветераны.

День памяти Тимура Апакидзе начался с литии у поминального креста. После этого состоялся митинг памяти Тимура Апакидзе. Ведущая напомнила о последних минутах жизни лётчика, который 17 июля 2001 года в 11:43 во время авиационного праздника, посвящённого 85-летию морской авиации ВМФ в гарнизоне «Остров», выполняя показательный полёт на самолёте Су-33, трагически погиб. Летчику-асу было 47 лет.

Фото: газета «Островские вести»

«В год 80-летия Великой Победы мы не должны забывать о подвигах морских лётчиков, Героев Советского Союза, Героев России, тех, кому были присвоены государственные награды за их подвиги. Безусловно, были и трагические моменты, когда люди жертвовали своей жизнью ради своего Отечества. Таким был Тимур Автандилович Апакидзе, который был не просто военным лётчиком, он был настоящим профессионалом своего дела, человеком, который посвятил свою жизнь служению Отечеству», – отметил председатель Собрания депутатов Островского района полковник запаса Александр Обризан.

На митинге выступили председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, полковник военно-морской авиации Андрей Костерин, председатель первичной ветеранской организации Острова-2, ветеран морской авиации Валерий Галанин. Они отметили особую роль морской авиации в укреплении обороноспособности России и значительный вклад, который внёс в её становление и развитие Тимур Апакидзе.

После минуты молчания военнослужащие Островского гарнизона возложили траурную гирлянду к памятному обелиску. Прозвучал троекратный оружейный залп. Присутствующие возложили к памятнику лётчику траурные венки и живые цветы.

В небе над памятным мемориалом кружила летная техника бригады армейской авиации, отдавая дань памяти Тимуру Апакидзе.

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