Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств

16:09, 17 июля 2025, ПАИ

Самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова назвала его директор Зинаида Иванова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.

Лидерами по количеству абитуриентов и по конкурсной ситуации стали хореография, дизайн и музыкальное искусство эстрады.

«Мы этому рады, но я убеждена, что суть культурной политики состоит в чётком определении приоритетов и тех направлений, которые реально нуждаются в продвижении и особом внимании. Для нас в равной степени дороги все специальности», – отметила гостья студии.

Ранее сообщалось, что уникальная школа для музыкально одарённых детей работает в Пскове.