Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств
Самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова назвала его директор Зинаида Иванова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.
Лидерами по количеству абитуриентов и по конкурсной ситуации стали хореография, дизайн и музыкальное искусство эстрады.
«Мы этому рады, но я убеждена, что суть культурной политики состоит в чётком определении приоритетов и тех направлений, которые реально нуждаются в продвижении и особом внимании. Для нас в равной степени дороги все специальности», – отметила гостья студии.
Ранее сообщалось, что уникальная школа для музыкально одарённых детей работает в Пскове.
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Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
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