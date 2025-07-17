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Общество

Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств

Самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова назвала его директор Зинаида Иванова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.

Зинаида Иванова. Фото: ПАИ

Лидерами по количеству абитуриентов и по конкурсной ситуации стали хореография, дизайн и музыкальное искусство эстрады.

«Мы этому рады, но я убеждена, что суть культурной политики состоит в чётком определении приоритетов и тех направлений, которые реально нуждаются в продвижении и особом внимании. Для нас в равной степени дороги все специальности», – отметила гостья студии.

Ранее сообщалось, что уникальная школа для музыкально одарённых детей работает в Пскове.

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Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств

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