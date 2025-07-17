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Общество

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит на фестивале «Островский рубеж»

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области в рамках проекта «Музыка Победы» выступит на военно-историческом фестивале «Островский рубеж» в деревне Холматка 20 июля в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Вместе с оркестром на сцену выйдут заслуженный артист России Александр Либ, солисты Екатерина Андреева и Роман Кузьмин. Они исполнят произведения, передающие память поколений: «Баллада о матери», «Как молоды мы были», «Дети войны», «Родина», «Уроки истории», «Синий платочек» и другие.

Вход на концерт свободный.

Мероприятие проходит в рамках проекта «На нашей улице Победа», который реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.

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