Как в Островском районе будет проходить фестиваль реконструкции, рассказывают в медиацентре ПАИ

12:03, 14 июля 2025, ПАИ

Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля.

Какие уникальные исторические детали или особенности событий учтены для обеспечения максимальной достоверности реконструкции? Какую технику задействуют в реконструкции, будут ли греметь взрывы и использоваться другие эффекты для усиления зрелища? Как будет организовано пространство для зрителей?

На эти и многие другие вопросы отвечают директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», координатор блока исторической реконструкции военно-исторического фестиваля «Островский рубеж» Павел Желтов.