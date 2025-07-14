Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как в Островском районе будет проходить фестиваль реконструкции, рассказывают в медиацентре ПАИ

Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля.

Какие уникальные исторические детали или особенности событий учтены для обеспечения максимальной достоверности реконструкции? Какую технику задействуют в реконструкции, будут ли греметь взрывы и использоваться другие эффекты для усиления зрелища? Как будет организовано пространство для зрителей?

На эти и многие другие вопросы отвечают директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», координатор блока исторической реконструкции военно-исторического фестиваля «Островский рубеж» Павел Желтов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2025

Град с яйцо и ливни: Псковская область оказалась в размытом барическом поле
14 июля 2025

О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал Евгений Васильев
14 июля 2025

Около десяти тысяч зрителей ожидают на фестивале «Островский рубеж»
14 июля 2025

Более 170 боеприпасов и 45 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
14 июля 2025

Больше 60 тысяч зрителей посетили спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне
14 июля 2025

Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты
14 июля 2025

15 и 17 июля часть домов на Запсковье останется без горячей воды
14 июля 2025

Реконструкцию боя в Островском районе будут транслировать на большом экране

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...