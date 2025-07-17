Батальонный медицинский пункт смогут посетить гости фестиваля «Островский рубеж»

18:00, 17 июля 2025, ПАИ

Батальонный медицинский пункт и выставку военной медицины смогут посетить гости военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», организованного в рамках проекта «На нашей улице Победа». Мероприятие пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июля в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Площадка будет обустроена по образцу военных госпиталей и медицинских санитарных частей военных лет. Можно будет ознакомиться с условиями и методами оказания помощи бойцам в период Великой Отечественной войны, а также осмотреть перевязочные материалы, инструменты и медицинские средства тех лет.

Проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.