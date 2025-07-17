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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Селище

Внутрипоселковый газопровод для догазификации деревни Селище ввели в эксплуатацию в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Благодаря объекту протяжённостью 3,5 километра появилась возможность газификации 85 домовладений. Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа.

С жителями деревни заключили 73 договора на догазификацию, пять домовладений уже подключили к новым сетям.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

«В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности. Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, ведём подготовку домовладений к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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