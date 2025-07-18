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Общество

Влияет ли на размер пенсии переезд пенсионера в другой регион, рассказали в Соцфонде

После переезда пенсионера в Псковскую область из другого региона размер пенсии пересчитывается. Выплата может измениться с учётом размера прожиточного минимума в регионе, рассказали ПАИ в областном отделении Социального фонда России.

Фото: ПАИ

Например, пенсионер получал пенсию в Тамбовской области, но его доход был ниже регионального прожиточного минимума. Поэтому он получал надбавку в виде разницы между размером прожиточного минимума (12 784 рубля) и пенсией. Переехав в Псковскую область, где размер прожиточного минимума составляет 15 098 рублей, размер выплаты увеличился.

Напомним, что надбавки к пенсии зависят также от возраста и профессионального стажа.

При переезде гражданину необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу ОСФР по Псковской области. Специалисты помогут оформить заявление о доставке пенсии и сделают запрос выплатного дела в отделение СФР того региона, откуда переехал пенсионер.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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