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Общество

Как псковичи относятся к интуиции при трудоустройстве, выяснили аналитики

Интуиция при трудоустройстве подводила каждого пятого псковича. Таковы результаты опроса, проведённого с 30 июня по 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

91 % псковичей заявили, что руководствуются интуицией при устройстве на работу: 41 % делает это часто, 50 % – иногда.

Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну. Наиболее уверены в своём чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (93 %).

50 % из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявили, что она их не подводила. Ещё у 14 % результат даже превзошёл ожидания. А вот 21 % псковичей признались, что зря доверились интуиции: новое место работы не оправдало надежд.

Ранее жители Пскова ответили, в чём лучше хранить сбережения. Подробнее об этом читайте здесь.

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