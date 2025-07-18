Как псковичи относятся к интуиции при трудоустройстве, выяснили аналитики

09:53, 18 июля 2025, ПАИ

Интуиция при трудоустройстве подводила каждого пятого псковича. Таковы результаты опроса, проведённого с 30 июня по 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

91 % псковичей заявили, что руководствуются интуицией при устройстве на работу: 41 % делает это часто, 50 % – иногда.

Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну. Наиболее уверены в своём чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (93 %).

50 % из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявили, что она их не подводила. Ещё у 14 % результат даже превзошёл ожидания. А вот 21 % псковичей признались, что зря доверились интуиции: новое место работы не оправдало надежд.

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