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Общество

Псковичи ответили, в чём лучше хранить сбережения

65 % опрошенных жителей Пскова считают, что сбережения можно хранить в рублях. Таков результат опроса, проведённого с 13 мая по 5 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 35 % респондентов допускают возможность копить в долларах, 30 % – в евро, а 24 % – китайских юанях.

С ростом величины доходов респондентов увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается. Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины – в рубль. При этом чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты.

В рейтинге наиболее надёжных валют для сбережений лидирует рубль (его назвали 35 % псковичей), следом доллар (16 % голосов) и евро (6 %).

Ранее сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

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