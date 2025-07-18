Новый жилой район появится в Псковском округе к 2027 году

10:17, 18 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в деревне Хотицы Псковского округа, где строится современный жилой массив. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Комплексное развитие территории предполагает возведение десятка многоквартирных домов с собственной котельной. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны быть завершены к 2027 году.

Сейчас на объекте идёт строительство пяти восьмиэтажных домов – четыре из них подрядчик обещает ввести в эксплуатацию уже в этом году. «Часть квартир предоставим переселенцам из ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам», – уточнил губернатор.

На строительство котельной для нового микрорайона из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 168 млн рублей. Сейчас объект на стадии земляных работ, в конце следующей недели начнётся этап возведения.

Главная магистраль жилого микрорайона уже имеет название – это будет проспект Александра Невского.

Планировка территории предусматривает благоустройство зелёных ландшафтных зон, безопасные дворовые территории без парковок для автотранспорта. Здесь же появится небольшой гостиничный комплекс со смотровой площадкой, точки общественного питания и вся необходимая инфраструктура.

«Уверен, это будет уютный, комфортный для проживания микрорайон», – отметил Михаил Ведерников.