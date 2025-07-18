Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый жилой район появится в Псковском округе к 2027 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в деревне Хотицы Псковского округа, где строится современный жилой массив. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Комплексное развитие территории предполагает возведение десятка многоквартирных домов с собственной котельной. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны быть завершены к 2027 году.

Сейчас на объекте идёт строительство пяти восьмиэтажных домов – четыре из них подрядчик обещает ввести в эксплуатацию уже в этом году. «Часть квартир предоставим переселенцам из ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам», – уточнил губернатор.

На строительство котельной для нового микрорайона из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 168 млн рублей. Сейчас объект на стадии земляных работ, в конце следующей недели начнётся этап возведения.

Главная магистраль жилого микрорайона уже имеет название – это будет проспект Александра Невского.

Планировка территории предусматривает благоустройство зелёных ландшафтных зон, безопасные дворовые территории без парковок для автотранспорта. Здесь же появится небольшой гостиничный комплекс со смотровой площадкой, точки общественного питания и вся необходимая инфраструктура.

«Уверен, это будет уютный, комфортный для проживания микрорайон», – отметил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2025

Врачи-венерологи станут гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
18 июля 2025

Новый жилой район появится в Псковском округе к 2027 году
18 июля 2025

200 литров грибов собрал пушкиногорец за 10 часов
18 июля 2025

Несколько точек публичного Wi-Fi появится в Великих Луках
18 июля 2025

Как псковичи относятся к интуиции при трудоустройстве, выяснили аналитики
18 июля 2025

Влияет ли на размер пенсии переезд пенсионера в другой регион, рассказали в Соцфонде
18 июля 2025

Фейковые письма от ФСБ рассылаются в Псковской области
18 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского округа с 81-й годовщиной освобождения от фашистов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...