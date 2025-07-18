Творческие коллективы Псковской области выступят на фестивале «Островский рубеж»

12:31, 18 июля 2025, ПАИ

Творческие коллективы Псковской области в рамках проекта «Музыка Победы» выступят с программой «Когда мы были на войне» на военно-историческом фестивале «Островский рубеж» в деревне Холматка 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На праздничной сцене зрители увидят выступления сразу 30 коллективов, среди них – «Гайтан», «Русские узоры», оркестр Островского гарнизона, «Казачата», «Очелье», «Уграда». Артисты исполнят военные песни, ставшие символом мужества и стойкости, – «Катюша», «Пляска Победы», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Я любила сокола», «Эй, душа!».

«Ждём всех 20 июля, деревня Холматка, Островский район, Псковская область. Начало концерта в 12:30. Вход свободный», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Музыка Победы», реализованного с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.