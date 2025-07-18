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Общество

Псковичи отремонтируют санузлы в одной из школ в Херсонской области

Аварийно-ремонтная бригада Псковской области капитально отремонтирует санузлы в Новодмитровской школе (Ивановский муниципальный округ Херсонской области), сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Фото из Telegram-канала «Шефская помощь | Херсонская область»

Заявка на проведение работ в Новодмитровской школе поступила от администрации Ивановского муниципального округа.

Псковские специалисты выехали на место и оценили объём предстоящих работ. В планах – прокладка канализации и водопровода, установка новой современной сантехники. Подготовка площадки уже началась. Ремонт выполнят в рамках оказания шефской помощи региону.

Ранее сообщалось, что делегация из шеф-региона – Псковской области – посетила Ивановский муниципальный округ Херсонской области. Подробнее читайте здесь.

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