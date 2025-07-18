Псковичи отремонтируют санузлы в одной из школ в Херсонской области
Аварийно-ремонтная бригада Псковской области капитально отремонтирует санузлы в Новодмитровской школе (Ивановский муниципальный округ Херсонской области), сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».
Заявка на проведение работ в Новодмитровской школе поступила от администрации Ивановского муниципального округа.
Псковские специалисты выехали на место и оценили объём предстоящих работ. В планах – прокладка канализации и водопровода, установка новой современной сантехники. Подготовка площадки уже началась. Ремонт выполнят в рамках оказания шефской помощи региону.
Ранее сообщалось, что делегация из шеф-региона – Псковской области – посетила Ивановский муниципальный округ Херсонской области. Подробнее читайте здесь.