Псковичи отремонтируют санузлы в одной из школ в Херсонской области

13:38, 18 июля 2025, ПАИ

Аварийно-ремонтная бригада Псковской области капитально отремонтирует санузлы в Новодмитровской школе (Ивановский муниципальный округ Херсонской области), сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Заявка на проведение работ в Новодмитровской школе поступила от администрации Ивановского муниципального округа.

Псковские специалисты выехали на место и оценили объём предстоящих работ. В планах – прокладка канализации и водопровода, установка новой современной сантехники. Подготовка площадки уже началась. Ремонт выполнят в рамках оказания шефской помощи региону.

Ранее сообщалось, что делегация из шеф-региона – Псковской области – посетила Ивановский муниципальный округ Херсонской области. Подробнее читайте здесь.