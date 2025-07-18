Шахматный турнир «На себежской ладье» проходит на городской набережной

14:57, 18 июля 2025, ПАИ

Шахматный турнир «На себежской ладье» проходит на набережной в Себеже сегодня, 18 июля. Об этом пишет газета «Призыв».

В турнире принимают участие 26 человек от 10 до 28 лет. Главный судья мероприятия – шахматист Сергей Новинский.

Отметим, что спортивное состязание проходит в рамках празднования дня освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее сообщалось, что в честь дня освобождения себежане, представители администрации района, учащиеся школ и гости города собрались на братском воинском захоронении. Там прошло открытие мемориальных плит пяти погибшим в ходе СВО бойцам и освящение «Аллеи памяти поколений».