Штаб батальона воссоздадут на военно-историческом фестивале «Островский рубеж»

16:49, 18 июля 2025, ПАИ

Штаб батальона воссоздадут в рамках проекта «На нашей улице Победа» на военно-историческом фестивале «Островский рубеж». Мероприятие пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июня в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Посетители смогут заглянуть внутрь штаба, узнать особенности устройства пункта управления батальоном, также гостям представят основные операции, выполняемые офицерами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.