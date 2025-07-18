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Общество

Улицу Кузнецкую перекроют в День города Пскова

Движение по улице Кузнецкой ограничат для празднования Дня города Пскова 23 июля, следует из постановления городской администрации.

Фото: ПАИ

В этот день с 11:30 до окончания мероприятия будет ограничено движение по улице Кузнецкой от площади Победы до площади Героев-десантников.

В качестве объездов следует использовать улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина, Советскую и Вокзальную.

Ранее была опубликована программа празднования Дня города в Пскове. Ознакомиться с ней можно здесь.

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Улицу Кузнецкую перекроют в День города Пскова

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