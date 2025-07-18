Митрополит Матфей освятит храм при Псковской инфекционной больнице

17:01, 18 июля 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит малое освящение и Божественную литургию в храме в честь Святых Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина, расположенном на улице Доставалова в Пскове. Об этом сообщается в группе Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Храм открыт при Псковской областной инфекционной клинической больнице. Мероприятия пройдут 20 июля, в воскресенье.

Инициатива строительства храма принадлежала коллективу больницы во главе с главным врачом Анастасией Повторейко. Работы по возведению храма начались в 2023 году.

Ранее сообщалось, что купол установили на храме при Псковской областной больнице.