Митрополит Матфей освятит храм при Псковской инфекционной больнице
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит малое освящение и Божественную литургию в храме в честь Святых Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина, расположенном на улице Доставалова в Пскове. Об этом сообщается в группе Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова в соцсети «ВКонтакте».
Храм открыт при Псковской областной инфекционной клинической больнице. Мероприятия пройдут 20 июля, в воскресенье.
Инициатива строительства храма принадлежала коллективу больницы во главе с главным врачом Анастасией Повторейко. Работы по возведению храма начались в 2023 году.
Ранее сообщалось, что купол установили на храме при Псковской областной больнице.
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