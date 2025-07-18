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Общество

Схема движения городского транспорта изменится в Пскове 23 июля

Движение городского общественного транспорта в Пскове 23 июля будет осуществляться по измененной схеме, следует из постановления администрации Пскова.

Фото: ПАИ

23 июля с 11:30 до окончания мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, автобусы маршрутов № 2, 5, 16, 107, 205, 207 и 350 будут следовать по улицам 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 6 проследуют по улицам 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Также автобусы маршрутов № 8, 8а и 19 будут следовать по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной (с заездом на вокзал) и Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Напомним, 23 июля с 11:30 будет ограничено движение транспорта по улице Кузнецкой.

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