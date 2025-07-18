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Общество

Две улицы в Великих Луках временно останутся без воды

Водоснабжение временно отключат на двух улицах в Великих Луках 21 июля с 09:00 до окончания работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Отключение связано с аварийными ремонтными работами на водопроводе на набережной Лейтенанта Шмидта, 9 и коснётся домов № 3, 9, 10 11, 12, 8 (военный комиссариат города Великие Луки) на набережной Лейтенанта Шмидта, а также улицы Некрасова, 19, 19а (детский сад № 5).

Ранее сообщалось, что из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе на улице Глушанкова (подстанция) отключение водоснабжения затронет ещё несколько улиц города.

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