Более 400 домов в Великих Луках временно останутся без воды

17:27, 18 июля 2025, ПАИ

Водоснабжение временно отключат на нескольких улицах в Великих Луках (более 400 зданий) 21 июля с 09:00 до окончания работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Временное отключение связано с аварийными ремонтными работами на водопроводе на улице Глушанкова (подстанция) и коснётся следующих адресов:

улица Щорса, 86, 86а, 88, 59 к. 1, 59а, 59 (Цент специального обслуживания в Великих Луках);

улица Щорса, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

улица Ясная, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Земской проезд, 1, 2, 4, 12а, 11а, 7, 7а, 8, 10, 6, 5, 13;

улица Изумрудная, 10а, 8, 10б, 1, 3, 5б, 7, 7а, 6, 4, 2;

улица Туристов, 30а, 26, 26а, 28, 30, 27, 31, 32, 34, 36, 23, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 10, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1;

улица Мирная, 50б, 40, 42, 44, 46, 49, 50а, 51, 52, 59, 62а, 63/2, 64, 64а, 64б, 66, 76, 81, 82/14, 84/19, 27;

улица Цветочная, 1/45, 7, 9, 5, 2, 2а;

улица Благодатная, 1а, 2, 3, 4, 16/6;

Благодатный проезд, 1;

Киевский тупик, 1а, 3, 5, 9, 8, 7, 13;

улица Киевская, 39, 40, 37, 36, 35, 33, 32, 31;

деревня Астратово, 7а (стр. 1), 7б, 9а, 5а;

улица Астратова, 15;

улица Яблоневая, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8, 10, 10а, 16, 24, 28, 13/1, 15, 18;

улица Весёлая, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 28, 24, 10, 8, 6, 4, 2, 2а, 12, 14, 16, 22;

переулок Клевцова, 1, 2, 3, 6, 8;

переулок Весёлый, 1а, 2, 7, 10, 12;

улица Вишневая, 9, 7, 5, 5а, 3, 1;

улица Сизова, 43/12, 54, 56;

улица Плаксинская, 1а, 2, 4, 9;

улица Лаврино, 35, 32, 34, 37, 39, 41а, 41, 38, 43, 40, 45, 42, 47, 49, 44, 46, 50, 51а, 53, 54, 54а, 57, 55, 56, 59, 61, 62а, 63, 67б, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 81, 82, 84;

улица Заводская, 1, 5, 7, 9, 11, 14б, 14, 16, 29а, 41, 43, 45, 47, 40, 53, 55, 52, 59, 58, 61, 72, 74, 59б;

улица Новгородская, 14, 19, 21, 23, 16, 11, 13, 10, 12, 8, 6, 7, 4, 2, 5, 2а, 1, 1а;

улица Строительная, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 20, 22, 25, 24, 27, 31, 55, 57, 59;

улица Майская, 1, 3, 5, 7, 2;

улица Журавлиная, 4, 6, 8;

Журавлиный проезд, 1/3, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 13/80, 10, 12;

улица Лесная, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

улица Лесопарковая, 5, 7, 11, 14, 16, 13, 15, 18, 17, 20, 19, 21, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10б, 10, 10а, 9;

СНТ «Сенопункт», 20;

Дубравный проезд, 2;

улица Усадебная, 2, 3, 4, 6, 10;

Яблоневый проезд, 3, 4, 14/5;

улица Светлая, 5, 7, 12, 20/9;

улица Севастопольская, 2;

улица Народная, 2, 4, 8, 9, 10, 11;

улица Желанная, 6, 7, 8, 12;

улица Рибково, 4, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 19, 21;

улица Усвятская, 12, 10;

улица Звенигородская, 9а, 9, 5, 4, 4а;

переулок Щорса, 6, 8, 10, 12;

улица Фурманова (канализационная насосная станция КНС-5);

улица Фурманова, 67 (Великолукский дом-интернат);

улица Щорса, 90 (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей);

улица Щорса, 86б (котельная № 17, первый ввод с улицы Щорса);

улица Щорса, 84б торговый павильон (ИП Скорняков М. Е.);

улица Щорса, торговый павильон (ИП Иванова В. Е.);

улица Щорса, 57а магазин (ИП Скорняков М. Е.);

улица М. Глушанкова, уч. 6, магазин (ИП Иванова В. Е.);

улица Щорса, 57б магазин (ИП Панов А. А.);

улица Строительная, 24б (магазин).

Также не будет воды в водоразборных колонках на улице Заводской 18, 47 и на улице Новгородской, 11.

Пониженное давление воды затронет жителей: