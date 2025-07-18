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Общество

В Пыталово продолжают ликвидировать последствия непогоды

Несколько территорий частных домовладений в городе Пыталово остаются подтопленными после ливневого дождя 15 июля. В результате обследования всех водоотводных каналов был обнаружен затор, который удалось ликвидировать сегодня, 18 июля, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Веры Кондратьевой

Затор устранён в месте рядом с железнодорожными путями у ТЛТ «Лудонский» на заболоченном участке. Уровень воды начал уменьшаться (на некоторых участках за два часа уровень снизился на 10 сантиметров). Ситуация начала меняться.


Для ликвидации затора были предоставлены трал, гусеничный экскаватор, шпалы для переезда гусеничной техники через железнодорожные пути. «Мониторинг состояния подтопленных территорий проводится ежедневно утром и вечером. Работаю лично со всеми обращениями», – добавила Вера Кондратьева.

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