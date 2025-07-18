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Своевременное обращение к врачам в Пскове спасло жизнь москвичу

Врачи Псковской областной инфекционной больницы вылечили пациента, у которого диагностировали случай генерализованной менингококковой инфекции. В медучреждении рассказали подробности клинического случая.

Фото: Псковская областная инфекционная больница в соцсети «ВКонтакте»

61-летний житель Москвы приехал в Псков с женой и двумя детьми для культурного отдыха. 18 июня он почувствовал ухудшение самочувствия, самолечением не занимался и уже на следующий день вызвал бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра фельдшером направлен в приёмное отделение Псковской инфекционной больницы.

Из истории болезни – повышение температуры тела до 39 градусов, появление геморрагической сыпи на теле, головная боль и тошнота. Врачом приёмного отделения произведён осмотр, взят биоматериал для исследования. Жена и двое детей также обследованы – в их анализах ничего не обнаружено.

После госпитализации в инфекционное отделение к ночи состояние больного резко ухудшается, появляется заторможенность, психоэмоциональная возбудимость и рвота. Мужчину экстренно переводят в реанимацию. В реанимационном отделении пациенту производят люмбальную пункцию. Полученный ликвор (спинно-мозговая жидкость) отправляют на бакпосев и ПЦР-исследование. Анализ на бакпосев даёт отрицательный результат, а ПЦР подтверждает наличие ДНК менингококка – возбудителя менингита.

На основании результатов анализов лечащим врачом поставлен диагноз – случай генерализованной менингококковой инфекции: менингококкцемии с гнойным (менингококковым) менингоэнцефалитом. Схема терапии была оперативно скорректирована.

Через две недели контрольная люмбальная пункция показала отсутствие возбудителя и нормолизацию показателей спино-мозговой жидкости. 10 июля пациент был выписан в стабильном удовлетворительном состоянии с рекомендацией наблюдения у невролога по месту жительства.

«Основой быстрого выздоровления прежде всего стало оперативное обращение героя нашей истории к специалистам и отсутствие самолечения. Наличие собственных ПЦР и баклаборатории позволило выиграть время и быстро предоставить результат анализа, а грамотная фармакотерапия, назначенная лечащим врачом, привела к конечному выздоровлению», – отметили в больнице.

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Своевременное обращение к врачам в Пскове спасло жизнь москвичу

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