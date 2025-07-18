Часовню и источник святителя Николая освятили в Изборске

20:28, 18 июля 2025, ПАИ

Часовню и источник святителя Николая в деревне Изборск Печорского округа освятили сегодня, 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия









Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит малое освящение и Божественную литургию в храме в честь Святых Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина, расположенном на улице Доставалова в Пскове.