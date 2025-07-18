Рекордное количество травмированных аистов поступает в зооприют в Гдовском районе

21:56, 18 июля 2025, ПАИ

29 аистят и 10 травмированных взрослых птиц выхаживают сотрудники «Дома белого аиста» в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Дома белого аист» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня 29-й аистёнок приехал. Идём на рекорд. Середина июля только миновала, уже 29 аистят приняли и 10 травмированных взрослых», – говорится в сообщении.

Сообщается, что вновь прибывший аистёнок находится в тяжёлом состоянии. У него закрытый перелом плечевой кости и сотрясение головного мозга. «Принудительное кормление и все «прелести» ухода за тяжёлобольными питомцами обеспечены нам в ближайшие дни. Для стабилизаци состояния время нужно», – добавили зоозащитники.

Ранее сообщалось, что два аистёнка из упавшего в Себежском районе гнезда получили новый дом.