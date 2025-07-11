Два аистёнка из упавшего в Себежском районе гнезда получили новый дом

10:04, 11 июля 2025, ПАИ

Два аистёнка из упавшего в Себежском районе гнезда получили новый дом, сообщает районная газета «Призыв». Из родной деревни Томсино, где из-за проливных дождей упало гнездо с малышами, в «Дом белого аиста» в Гдовском районе птиц доставили волонтёры Виктор Егоров и Леонид Гончаров.

«Наши малыши доехали. Один здоров, а у другого сломано крыло, летать, скорее всего, не сможет, но его будут лечить. Мы пробыли там больше часа. Около 100 аистов там живут постоянно, улететь не могут, все инвалиды, – поделился впечатлениями Леонид Гончаров. – Малышей очень много. Они удивительно добрые птицы. Взяли в руки, а у них сердце так сильно бьется... Особые слова благодарности хозяйке, орнитологу Марине Сиденко, кандидату биологических наук. Центр содержится на пожертвования, и живут аисты на частном жилом участке. Каждый день их нужно кормить, около 50 тысяч на еду уходит. Покупают им куриные шеи, головы. Удивительная женщина, уважение и поклон ей за труд».

«Дому белого аиста» может помочь любой желающий. Реквизиты есть в группе центра в соцсети «ВКонтакте».