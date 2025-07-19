Владимир Цветков: ТОС закрывает наиболее наболевшие вопросы граждан

11:22, 19 июля 2025, ПАИ

О реализации проектов территориальных общественных самоуправления в Дновском округе рассказал глава муниципалитета Владимир Цветков на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Владимира Цветкова, на реализацию проектов выделено порядка 9,8 миллиона рублей, а также из местного бюджета дополнительно выделено порядка 700 тысяч рублей. Всего в областном конкурсе ТОС победу одержали 30 проектов.

«Будем стараться увеличить содействие, потому что мы затрагиваем самые дальние, в том числе уголки района, закрываем наиболее наболевшие вопросы у граждан. И всё больше и больше образуется связь между жителями и администрацией округа», – подчеркнул глава муниципалитета.

В частности, среди проектов ТОС, которые будут реализованы, – проведение интернета, создание мурала на одном из жилых домов, установка контейнерных площадок, организация уличного освещения, благоустройство воинского хранения.