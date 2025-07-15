Мурал в честь 80-летия Победы и юбилея города появится в Дно

16:23, 15 июля 2025, ПАИ

Мурал в честь 80-летия Победы и 100-летия города появится на доме № 12 на улице Дзержинского в Дно, следует из информации на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен будет нанести изображение на фасад многоквартирного пятиэтажного дома.

Как следует из технического задания, мурал должен усилить визуальную привлекательность городской среды, сформировать эмоциональный отклик у жителей и стать выразительным арт-объектом, усиливающим идентичность района. Работа должна быть выполнена в концептуально-символическом стиле с опорой на исторические события или мотивы из истории страны.

Всего на создание мурала выделили 500 тысяч рублей. Выполнить работы необходимо до 28 ноября этого года.

Ранее сообщалось о появлении муралов на фасадах зданий и опорах мостов в Пскове, на здании музейно-выставочного центра в городе Дно, Печорской детской школы искусств, а также на одном из зданий в Пушкинских Горах.