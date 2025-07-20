Водителя в перевёрнутом автомобиле деблокировали спасатели под Псковом

09:20, 20 июля 2025, ПАИ

На автодороге Писковичи – Струково (1-й километр) произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате съезда с дороги и переворота машины женщина-водитель 1987 года рождения оказалась зажатой под автомобилем.

Спасательное подразделение провело работы по освобождению пострадавшей с применением специального оборудования. После деблокировки женщина была передана бригаде медицины катастроф для госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливающие обстоятельства случившегося.