Водителя в перевёрнутом автомобиле деблокировали спасатели под Псковом
На автодороге Писковичи – Струково (1-й километр) произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате съезда с дороги и переворота машины женщина-водитель 1987 года рождения оказалась зажатой под автомобилем.
Спасательное подразделение провело работы по освобождению пострадавшей с применением специального оборудования. После деблокировки женщина была передана бригаде медицины катастроф для госпитализации.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливающие обстоятельства случившегося.