Порядка 40 человек стали участниками программы «Лето в Лукоморье» в «Михайловском»

13:01, 20 июля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершается программа «Лето в Лукоморье» – 2025, которую вот уже с 2016 года проводят здесь для воспитанников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, их родителей и педагогов. В этом сезоне музей принял две группы ребят в возрасте от трёх до семи лет, а также их родителей и педагогов-дефектологов – всего 20 детей и 20 сопровождающих их взрослых, сообщили ПАИ в службе информации учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

Участники программы познакомились с историей пушкинских мест в рамках специально организованных для них экскурсий в доме-музее и на прогулках по паркам. Музейные педагоги провели для них мастер-классы по изготовлению театральной куклы-марионетки и росписи ватных игрушек, занятия по сказкам Пушкина и программу «Крестьянские заботы», на которой ребята впервые увидели настоящую русскую печь, знакомую многим из них по народным сказкам, и необычную для современного горожанина крестьянскую утварь. Дети и взрослые побывали в Святогорском монастыре, где похоронен Александр Пушкин, и на водяной мельнице в деревне Бугрово.

И дошколята, и взрослые с интересом и большой пользой провели время в «Михайловском», отметили участники программы в своём дневнике пребывания в музее, а в Пушкинском заповеднике сообщили, что проект «Лето в Пушкиногорье» планируется к продолжению и в следующем году.