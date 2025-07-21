Искать в поле камаху советует сегодня народный календарь

07:12, 21 июля 2025, ПАИ

Прокопий Жнец (Жатвенник) наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

На Руси в этот день начинали жать рожь, перед этим отслужив молебен в честь святого Прокопия, память которого отмечают 21 июля. После этого было принято накрывать столы, устраивать угощения.

Также люди произносили различные заговоры, в том числе, чтобы спина не уставала во время жатвы, чтобы не жалили осы. Крестьяне верили, что на полях начинает появляться камаха (червец, насекомое-вредитель). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если он попадётся человеку под ноги – ждать благополучия на целый год. Поэтому на Прокопия многие специально шли в поле в поисках камахи.

С Прокопия начинала поспевать черника, что как раз и было приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. За ягодами обычно ходили дети, так как взрослые были заняты в поле. В народе считалось, что черника обладает поразительными целебными свойствами. Особенно полезна она для зрения. Также эту ягоду часто использовали при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре. Продолжалась заготовка корма для скота.