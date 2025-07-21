Псковский футболист попал в заявку «Зенита» на матч первого тура РПЛ

10:59, 21 июля 2025, ПАИ

Уроженец Псковской области Ярослав Михайлов попал в заявку петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч первого тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который прошёл вчера, 20 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В этом матче Михайлов не вышел на поле. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак отмечал, что пскович оставляет хорошее впечатление на тренировках, однако всё равно может быть отдан в аренду.

По окончании прошлого сезона у Ярослава Михайлова завершился договор аренды с «Оренбургом» и он вернулся в расположение «Зенита».

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