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Псковский футболист попал в заявку «Зенита» на матч первого тура РПЛ

Уроженец Псковской области Ярослав Михайлов попал в заявку петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч первого тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который прошёл вчера, 20 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ярослав Михайлов. Фото из телеграм-канала клуба «Зенит»

В этом матче Михайлов не вышел на поле. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак отмечал, что пскович оставляет хорошее впечатление на тренировках, однако всё равно может быть отдан в аренду.

По окончании прошлого сезона у Ярослава Михайлова завершился договор аренды с «Оренбургом» и он вернулся в расположение «Зенита».

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