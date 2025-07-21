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Спорт

Псковский тренер стал призёром чемпионата России по гребле на каноэ

Тренер псковской спортшколы «Ника» Дмитрий Петров выиграл бронзу чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в двойках на дистанции 200 метров. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

Фото: спортшкола «Ника»

Дмитрий Петров стал призёром в экипаже с нижегородцем Максимом Малых. Спортсмены показали результат 38,6 секунды, они обошли своих ближайших преследователей меньше чем на секунду.

Выиграл финальную гонку экипаж Степана Лукашевича и Павла Белова из Краснодарского края.

Напомним, псковская воспитанница Ангелина Семёнова на этих соревнованиях дважды взяла серебро.

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