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Спорт

Великолукский велосипедист выиграл серебро на чемпионате России

Великолукский спортсмен Иван Макаров выиграл серебро на чемпионате России по велосипедному спорту (спорт глухих), который проходит в Ижевске с 18 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Макаров занял второе место в индивидуальной гонке. Тренирует спортсмена Александр Филиппов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о приобретении инвентаря и спортоборудования для спортсменов, которые показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Для Ивана Макарова был приобретён велосипед, который собран специально с учётом его роста и физических данных.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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