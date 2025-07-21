Великолукский велосипедист выиграл серебро на чемпионате России

11:30, 21 июля 2025, ПАИ

Великолукский спортсмен Иван Макаров выиграл серебро на чемпионате России по велосипедному спорту (спорт глухих), который проходит в Ижевске с 18 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Макаров занял второе место в индивидуальной гонке. Тренирует спортсмена Александр Филиппов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о приобретении инвентаря и спортоборудования для спортсменов, которые показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Для Ивана Макарова был приобретён велосипед, который собран специально с учётом его роста и физических данных.

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