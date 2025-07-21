Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками маркетплейсов

11:53, 21 июля 2025, ПАИ

Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке, сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя», – рассказал себеседник агентства «Прайм».

В ходе беседы человеку предлагают подтвердить личность и отправляют по СМС-уведомлению код, ссылаясь на требования службы доставки или безопасности площадки. По словам эксперта, на деле этот код используется мошенниками для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В некоторых случаях злоумышленники присылают ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт. На этом ресурсе жертву просят ввести личные данные.

Также во время разговора мошенники могут заявлять, что без немедленного подтверждения или прохождения верификации посылка будет утилизирована, деньги не вернуть и возможна даже блокировка аккаунта на маркетплейсе. Таким образом, аферистам удаётся убедить жертву передать им конфиденциальные данные, добавил Бийчук.