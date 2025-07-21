Дело о взятке за покровительство на службе рассмотрит опочецкий суд

12:09, 21 июля 2025, ПАИ

Должностное лицо из Опочецкого района осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство на службе, совершённое организованной группой в особо крупном размере), поступило в Опочецкий районный суд.

В отношении мужчины ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На предварительном слушании постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на шесть месяцев – по 19 декабря текущего года включительно.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 11:00 30 июля.