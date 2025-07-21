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Спорт

Великолучане участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука

Великолукские лучники участвуют в чемпионате России, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Фото: РФСЛ

Всего в состязаниях принимают участие 190 спортсменов из 28 регионов страны. Псковскую область представляют Александра Савенкова, Ника Кондратюк и Сергей Кузнецов.

Напомним, что недавно великолукский лучник Илья Силаев стал победителем первенства России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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