Великолучане участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука

15:16, 21 июля 2025, ПАИ

Великолукские лучники участвуют в чемпионате России, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Всего в состязаниях принимают участие 190 спортсменов из 28 регионов страны. Псковскую область представляют Александра Савенкова, Ника Кондратюк и Сергей Кузнецов.

Напомним, что недавно великолукский лучник Илья Силаев стал победителем первенства России.

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