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Общество

Медалью наградили медсестру из Петербурга, спасшую утопающего в Гдовском районе

Медицинскую сестру хирургического отделения № 2 петербургской городской поликлиники № 17 Надежду Колчеву наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Награду ей вручил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин сегодня, 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Женщина находилась на отдыхе в деревне Подлипье Гдовского района. Первую помощь мужчине, которого извлекли из воды без сознания, она оказала на побережье Раскопельского залива Чудского озера 29 июня 2024 года.

До приезда скорой помощи медсестра провела оценку состояния пострадавшего, выполнила необходимые реанимационные мероприятия и восстановила дыхание мужчины.

Надежду Колчеву наградили медалью за умелые и решительные действия, высокое профессиональное мастерство при спасении людей на водных объектах, подчеркнули в ведомстве.

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