Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

11:02, 24 июля 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области 23 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бесхозный дом горел в деревне Чертеново Бежаницкого района. Строение размером 15х25 метров полностью повреждено огнём. Кровля здания уничтожена. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже произошёл на улице Маршала Жукова в Великих Луках. Огонь повредил диван, а также закоптил стену. Предположительно, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, полностью сгорели жилой дом и несколько хозяйственных построек в деревне Стаи Плюсского района. Предварительная причина возгорания – неисправность генератора. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня четыре хозяйственных постройки и автомобиль.

Помимо этого, садовый дом горел в СНТ «Огонёк» в Великолукском районе. Строение размером 3х4 метра повреждено изнутри по всей площади, уничтожена кровля площадью четыре квадратных метра. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.