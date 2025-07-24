ФК «Псков» сыграл вничью со спортшколой «Ленинградец»
Футбольный клуб «Псков» на своём поле сыграл вничью со спортшколой «Ленинградец» – 0:0 в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».
Псковичи прервали трёхматчевую серию поражений, но продлили серию без побед до четырёх. В таблице псковская команда осталась на четвёртом месте, имея в активе восемь очков в семи играх.
Следующую встречу «Псков» проведёт против «Химика» из Коряжмы на выезде 2 августа.
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