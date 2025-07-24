ФК «Псков» сыграл вничью со спортшколой «Ленинградец»

10:02, 24 июля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» на своём поле сыграл вничью со спортшколой «Ленинградец» – 0:0 в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Псковичи прервали трёхматчевую серию поражений, но продлили серию без побед до четырёх. В таблице псковская команда осталась на четвёртом месте, имея в активе восемь очков в семи играх.

Следующую встречу «Псков» проведёт против «Химика» из Коряжмы на выезде 2 августа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».