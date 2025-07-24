Подведены итоги открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3

10:50, 24 июля 2025, ПАИ

Подведены итоги VII открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3, который прошёл в три тура в Новоржеве и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук















В соревнованиях приняли участие 37 команд и более 140 спортсменов из Великих Лук, Новоржева, Новосокольников, Локни, Пушкинских Гор, Острова и Себежа.

В общекомандном зачёте первое место заняли великолучане, на втором – коллективы из Локни, а на третьем – представители Новосокольников. Чемпионами города по итогам трёх туров среди мужчин и женщин стали великолукские команды «СЕЛЬГАФК», «Экспресс-2012» (юноши и девушки), «Юноши баскетбола», «4Д», «Экспресс-2010» и «Спартак girls».

Кроме того, золото на счету коллектива из Новосокольников «Богатыри» (среди юношей 2008-2009 годов рождения), локнянского «Экстрима» (среди юношей 2010-2011 годов рождения), а также команды «Мунтыши» из Локни (среди девушек 2008-2009 годов рождения).

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