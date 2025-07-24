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Общество

Круговой перекрёсток Инженерная – Индустриальная перекроют в Пскове с 28 июля

Круговой перекрёсток Инженерная – Индустриальная перекроют в Пскове с 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Временное перекрытие движения транспорта на перекрёстке улиц Индустриальной и Инженерной будет действовать с 20:00 28 июля до 6:00 3 августа. Ограничения вводят для производства работ в ночное время.

В качестве объезда следует использовать улицы Ипподромную, Аллейную и Аллейный переулок.

Напомним, запланировано расширение проезжей части круга с увеличением ширины полос. Также будет выполнено полное переустройство перекрёстка и перенос линий наружного освещения.

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